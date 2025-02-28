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«ПолосУ» или «пОлосу» - где ударение?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Правила дорожного движения запрещают пересекать сплошную полосУ. Или пОлосу? Как правильно поставить ударение в слове?

«Полоса», как все русские существительные, изменяется по падежам. И еще по числам:

- во множественном ударение на первом слоге ставится только в именительном/винительном падежах (пОлосы), в остальных падает на окончание: «на первых полосАх газет», «узнаем тигра по полосАм», «много полОс», «гордится своими полосАми»;

- в единственном - никто не ошибется: в именительном падеже под ударением стоит окончание (полосА), в других тоже так (полосЫ, полосЕ, полосУ, полосОЙ, о полосЕ).

При этом для винительного падежа возможны варианты «пОлосу» и «полосУ». Ударение на первый слог («выехал на пОлосу») допустимо в непринужденном общении. Ударение на окончание («на взлетную полосУ») – строгая литературная норма.

Будем соблюдать нормы ударения, чтобы говорить грамотно!

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