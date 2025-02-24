«АпОстроф» или «апострОф» - где ударение?

24.02.2025 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Пишем иностранное имя и вдруг задумались: нужен ли в нем апОстроф? Или апострОф? Как правильно поставить ударение в слове и что оно означает?

Правильно - апострОф. Больше литературных вариантов в языке нет. Апостроф - это надстрочный знак в виде запятой. Он ставится, например, в известных именах: Жанна д'Арк, или шевалье д'Артаньян, или Скарлетт О'Хара.

Слово «апостроф» пришло в русский из французского и сохранило ударение на последнем слоге. Но корни его греческие, они помогут разобраться в значении.

Как и, например, слова «апогей». Корень в нем (как в «географии» и «геометрии») gē, что значит «земля». Приставка apo- равна русским ОТ- и НАД-, означает «отделение, удаление». В астрономии термин «апогей» означает максимальное удаление ОТ земли или иной планеты. В переносном смысле апогей (славы, силы или таланта) как будто поднимает человека НАД землей.

Вернемся к «апострофу». Вторая часть в нем - строфа, по-гречески это «строка». Получается апогей - отдален ОТ земли, НАД землей, апостроф - ОТ строки, НАД строкой.

Будем говорить грамотно!