Что означает слово «демагогия» и как оно появилось?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
«Ты мне демагогию не разводи», - нередко говорят учителя школьникам, которые оправдываются неубедительно. Что означает слово?
Сейчас в нем чувствуют негативную оценку. Однако не всегда было так.
Когда слово «демагог» родилось в Древней Греции, оно выражало восхищение и уважение к человеку, которого так называли. В нем два корня: первый - dеmos - значит «народ» и присутствует в слове «демократия», второй - agog - переводится как «ведущий».
Получается, демагог - буквально «тот, кто ведет, вождь, предводитель народа». Древнегреческие демагоги убедительными речами вели народ к благоденствию.
Прошли века, и слово кардинально поменяло смысл. Демагогия сегодня - воздействие на людей в корыстных целях, манипуляция через лживые обещания, преднамеренное искажение фактов, лесть аудитории. И все - ради выгоды: привлечь на свою сторону, создать себе популярность.
Любые высокопарные, но пустые рассуждения, которыми прикрываются неблаговидные цели, называют демагогией.
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!
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