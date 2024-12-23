Что означает слово «демагогия» и как оно появилось?

23.12.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

«Ты мне демагогию не разводи», - нередко говорят учителя школьникам, которые оправдываются неубедительно. Что означает слово?

Сейчас в нем чувствуют негативную оценку. Однако не всегда было так.

Когда слово «демагог» родилось в Древней Греции, оно выражало восхищение и уважение к человеку, которого так называли. В нем два корня: первый - dеmos - значит «народ» и присутствует в слове «демократия», второй - agog - переводится как «ведущий».

Получается, демагог - буквально «тот, кто ведет, вождь, предводитель народа». Древнегреческие демагоги убедительными речами вели народ к благоденствию.

Прошли века, и слово кардинально поменяло смысл. Демагогия сегодня - воздействие на людей в корыстных целях, манипуляция через лживые обещания, преднамеренное искажение фактов, лесть аудитории. И все - ради выгоды: привлечь на свою сторону, создать себе популярность.

Любые высокопарные, но пустые рассуждения, которыми прикрываются неблаговидные цели, называют демагогией.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!