В Швейцарии живут швейцарцы или швейцары?

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.
Всем известно: в Швеции живут шведы. А в Швейцарии кто - швейцарцы или швейцары?
Конечно, в Швейцарии живут швейцарцы. Но называть их так стали только в начале XIX века. А до того, как ни удивительно, жителей страны в России именовали швейцарами, опираясь на французское слово, обозначавшее выходцев из Швейцарии.
А потом значение понятия «швейцар» перешло на надежных охранников или сторожей, которые стоят у входов в гостиницы, рестораны, богатые дома. Так и разошлись в разные стороны в русском языке «швейцар» и «швейцарец».
Почему возникла путаница? Оказывается, дело в военных заслугах швейцарцев. Они долгое время отстаивали в боях независимость своей страны и закалили характер - об их дисциплинированности, преданности, порядочности слагали легенды.
Гвардии доверяли охрану своих дворцов европейские короли. А папу римского до сих пор охраняют именно щвейцарцы. Им нельзя не доверять - в договоре указано: могут оставить пост, только если опасность угрожает их любимой Швейцарии.
Так история и культура народов отражаются в языке. Будем говорить грамотно!
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