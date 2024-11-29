Как в старину называли декабрь?

29.11.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Скоро наступит зима. А как в старину называли ее первый месяц: «студень», «снежень» или «просинец»?

Латинские названия месяцев, которые мы используем сегодня, привычны, но непонятны. Декабрь в римском календаре был десятым по счету, за что и получил название, по-латыни decem - «десять». А когда-то его именовали по-русски «студень» или «студеный», а еще «зимник», «ветрозим», «ознобень» - и это понятно: приходит зимняя стужа, бьет озноб.

Январь (от Januarius) был назван в честь двуликого Януса. В римской мифологии этот бог заведовал всеми начинаниями, открывал небесные врата и выпускал солнце на небосвод.

Действительно, в январе, после серого студеного декабря, солнце проглядывает, сияет чаще. Вот славяне и называли второй месяц зимы «просинец» - от глагола «сиять».

Февраль получил название в честь римского праздника очищения. В древнерусском он носил имя «сечень» - зима морозом сечет, а крестьяне секут - вырубают деревья под будущую пашню. А еще «лютень» из-за лютых ветров, «ветродуй», «снежень», «вьюговей».

История и культура народа отражается в языке. Будем говорить грамотно!