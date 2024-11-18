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Ликбез

Что такое карнавал и как появилось слово?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Скоро Новый год, а он не обходится без кинофильма «Карнавальная ночь». Ночь карнавала. Что же такое карнавал?

Первое, что приходит в голову, - бразильский карнавал, многолюдное праздничное шествие с народными песнями и танцами. Родился же он в Европе, точнее в Италии, в XIII веке. Но праздновали тогда вовсе не Новый год, а, как и на Руси, Масленицу.

В обоих празднествах соединились языческие и христианские традиции отмечать народными гуляньями и обильным угощением проводы зимы и последние дни перед Великим постом.

Настанет пост - нельзя будет есть мясо. Поэтому некоторые языковеды объясняют происхождение слова «карнавал» от латинского сочетания carnem levare, буквально «лишить мяса». Другие ученые видят связь с латинским словом carrus («телега», «повозка»), потому что во время карнавального шествия значительное количество его участников передвигается на телегах и в каретах.

Карнавал в России появился в восемнадцатом веке, сначала при царском дворе. А с середины двадцатого стал народным и проходил обязательно под Новый год, как в фильме «Карнавальная ночь», в маскарадных костюмах и масках.

Будем говорить грамотно!

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