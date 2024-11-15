«Не кто иной» или «никто иной» - как правильно?

15.11.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В Новый год к детям придет не кто иной, как Дед Мороз. Как правильно написать в этом случае: с «не» или «ни», слитно или раздельно?

Вопрос непростой. Привычный для слуха оборот «ни(не)кто иной (или другой)» пишется двумя способами - все зависит от смысла.

Есть устойчивый выразительный оборот с союзом «как». В нем ставится «не», причем раздельно, а перед «как» - запятая: это не кто иной, как Дед Мороз; это не что иное, как правило.

«Как» в этом случае равнозначно другому союзу - «а». Можно перестроить сочетание, сохранив смысл противопоставления: не кто-то там другой, а Дед Мороз; не что-то иное, а правило.

Не следует путать с созвучными сочетаниями, имеющими значение выделения из отрицания. В этом случае всегда есть (или можно вставить) «кроме». Тогда пишется слитно с приставкой «ни-»: никто другой меня не понимает (кроме тебя), ничто иное не интересует (кроме работы).

Напишут все без ошибок только очень грамотные люди.