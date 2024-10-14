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Ликбез

Что такое серая зарплата и почему она так называется?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Сегодня правительство пытается бороться с серыми зарплатами. А что это такое?

Названия цветов нередко используются и в переносном значении. Черный ассоциируется с чем-то плохим, поэтому черной зарплатой стали называть нелегальную.

Выражение родилось в 90-е годы прошлого века и относилось сначала исключительно к криминалу. Так называли прибыль от нелегальных операций, с которой не платили налоги. Тогда же и появилось устойчивое сочетание «черный нал» (т. е. черная наличность, полученная незаконно).

Прошло время, и черная зарплата стала серой. Серый - это еще и незаметный, а обозначаемая таким словом зарплата тоже не вполне законна: у нее есть официальная часть, с которой выплачивается налог, и доплата по устному договору с работодателем. Ее-то называют также «зарплатой в конверте».

Белый цвет в русскоязычной культуре символизирует чистоту и непорочность. Поэтому родилось выражение «белая зарплата» - она чиста и прозрачна для налоговых служб, потому что получают ее на законных основаниях.

Так в словах отражается история и культура народа. Будем говорить грамотно!

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