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Ликбез

Что означает и как пишется слово «периферия»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Говорят, для развития экономики нужно наращивать производство не только в центре страны, но и на периферии. Где это, что такое периферия и как написать слово грамотно?

Правильно - «периферия: сначала - Е, потом - И, затем - снова Е.

Объяснить значение и запомнить правописание поможет история слова, которое пришло в русский и другие языки из греческого.

В нем - два корня. Первый («-пери-») означает «около, вокруг» и есть в известных «перипетия» («переворот»), «перинатальный» («вокруг рождения»), «период» и «периметр» (т. е. измерения «вокруг»). Последнее можно принять как проверочное для второй гласной.

Корень «-фер-» означает «вести, нести». Гласную Е можно проверить свежим заимствованием «трансфЕр» - буквально «перевожу, перехожу, переношу».

Получается, периферия - буквально «то, что находится вокруг центра». В греческом это слово и означало «окружность». В современном русском - внешнюю часть чего-то, в отличие от центральной, а также отдаленную, отнесенную от центра местность. Например, уехал из Москвы в Пензу - значит, из центра на периферию.

Будем говорить грамотно!

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