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Ликбез

Что означает выражение «путь заказан»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нет, не пойдем: нам путь туда заказан. Странно, путь заказан - а идти нельзя. Интересно, почему?

Каждый знает: заказать - это поручить кому-нибудь сделать или изготовить что-то. Например, заказать костюм или заказать обед.

Можно приказать, указать, выказать радость или неудовольствие, а еще казаться и оказаться. И все эти слова - родственники древнего глагола «казати». У него, кроме основного значения «говорить, учить», было много других.

Так, «заказать» еще в XIX веке значило не только «поручить», но и буквально «не показывать, закрыть, сделать невидимым, недоступным» - иначе говоря, «запретить». В устойчивом обороте это значение сохранилось: путь заказан - то есть недоступен, запрещен.

Интересный факт: в родственных русскому чешском и польском языках до сих пор слово zakaz означает «запрет». В Польше, например, в общественных местах можно увидеть официальные объявления Zakaz palenia, которые без труда переводятся как «Курение запрещено».

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно!

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