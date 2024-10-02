Что означает выражение «овчинка выделки не стоит»?

02.10.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Иной раз о чем-то говорят: овчинка выделки не стоит. Что это значит?

Овчинка - так ласково или, наоборот, презрительно (из-за низкого качества или небольших размеров) называют овчину. Овчина же - овечья шкура.

Обычно именно из нее в старину шили зимнюю одежду. Чтобы служила долго, овчину специально обрабатывали, то есть выделывали, на что уходило немало сил и средств.

Если шкура была плохая, то ее обработка не оправдывала затраченных усилий. Вот и появилось выражение «овчинка выделки не стоит». У него есть вариант «худая овчинка вычинки не стоит». В этом случае под овчинкой подразумевали изделие из овчины (тулуп, полушубок или шапку), чинить-штопать которые бесполезно - настолько они плохого качества.

Так из прямого значения родилось переносное. Оно закрепилось в поговорке, известной русскому, украинскому, белорусскому и польскому языкам.

Теперь дело, за которое лучше не браться, потому что результат совершенно не оправдает сил и средств, потраченных на него, описывают так: овчинка выделки не стоит.

Будем говорить грамотно и выразительно!