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Ликбез

Что означает выражение «заморить червячка»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Стоим голодные у праздничного стола, до начала торжества хочется чем-нибудь заморить червячка. Что за червячок и почему так говорят?

Выражение родилось во французском языке. «Убить червя» - это буквальный перевод французской фразы. Переносное значение оборота тоже родилось во Франции, только там выражение означало «выпить рюмочку перед едой».

Когда-то (и совершенно напрасно) считалось, что алкоголь, выпитый натощак, полезен, потому что убивает всяких паразитов, живущих в организме человека.

Русский язык заимствовал устойчивое выражение, но смягчил его ужасное и неаппетитное звучание и превратил в милое сочетание «заморить червячка».

Причем и значение тоже переосмыслил. Сегодня, когда хотим лишь слегка утолить голод, перекусить, говорим: «Дайте хоть заморить червячка».

Впрочем, «червячки» живут в русском языке, только в другом обличии - в названии популярных макаронных изделий определенного сорта. Имя им - вермишель, название это дали итальянцы за внешнее сходство тонкой лапши с червячками.

Напишем слово правильно: вЕрмИшель - первая гласная Е, вторая И, как в итальянском.

Будем говорим и писать грамотно!

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