«ДворОвые» или «дворовЫе» - где ударение?

16.09.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Дворняжки, как известно, бывают очень умными - не избалованы домашней жизнью, опыт получают, бегая по двору. Вот и называют их дворОвые собаки. Или дворовЫе? Куда поставить ударение?

Правильно: дворОвая собака. И территория двора тоже не дворовАя, а дворОвая. И в соревнованиях по футболу-баскетболу иногда участвуют все двором - дворОвые команды. Все, что относится ко двору, определяет прилагательное с ударением на -ОВ-.

А посреди двора - дом, и в прилагательном «домОвый» ударение падает тоже на -ОВ-: не домовАя, а домОвая книга хранит сведения о всех жильцах дома. Они хотят, чтобы благоустроена была не придомовАя, а придомОвая территория. И только фантастическое существо, будто бы охраняющее дом от злых сил, называется «домовОй».

В доме есть маленькое помещение, чтобы хранить всякую всячину. Хотя это кладОвка, правильно назвать ее не кладОвая, а кладовАя, с ударением на предпоследний слог. И язык - кладовАя, хранит опыт народа.

Подведем итог: дом - домОвый, двор - дворОвый. А в кладовОй живет домовОй.

Будем говорить грамотно!