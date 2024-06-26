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Ликбез

Кто такой технократ и чем он занимается?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

В новостях с оптимизмом сообщают, что важный пост занял энергичный технократ. А кто это такой?

Технократ - представитель технократии. А «технократия» - международный термин с греческими корнями. В слове их два, второй происходит от греческого kratos (власть).

Если demos - народ, то демократия - власть народа; ochlos - толпа, а охлократия - власть толпы. Получается, технократия - власть техники. Это так, но только в первом значении этого древнегреческого слова.

Сегодня техникой называют разнообразные механизмы или орудия, которые используются человеком в производстве. Чтобы они работали эффективно, нужен искусный мастер. И древнегреческое «техника» - производное от technē (искусство, мастерство).

С начала ХХ века это толкование ожило в новом слове «технократия». Оно понадобилось, чтобы обозначить высококвалифицированных специалистов (ученых, инженеров, менеджеров), которых стали привлекать к участию в управлении производством, экономикой государства.

Расчет был простой: если технократы добились успеха в своей сфере, то смогут поработать эффективно и на благо всей страны.

Будем говорить грамотно!

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