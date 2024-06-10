Сетевое издание|18+|Понедельник|10 июн 2024|20:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Ясно |
 

Ликбез

«НепрЕложный» или «непрИложный»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нельзя нарушать непреложные правила. Все с этим согласны. Только давайте уточним, что значит «непреложный» и как написать слово грамотно?

«НепрИложный» - ошибка. В слове нет приставки ПРИ-, как нет связи и с глаголом «прИложить».

Правильно: «непрЕложный», с приставкой ПРЕ-.

Запомнить просто, если понять, как слово образовано. В нем старославянская приставка ПРЕ-, которая равна по значению русской ПЕРЕ-. То есть «непреложный» - такой, который нельзя буквально ПЕРЕложить, иначе - пересмотреть, изменить, оспорить. Непреложный закон обязателен для всех, как и непреложное правило.

Не будем на этот счет прЕрЕкаться. Это еще один трудный глагол. В нем тоже старославянская приставка ПРЕ- со значением ПЕРЕ-. По-русски «пререкаться» - перечить, то есть возражать.

И в корне Е проверим словом «речь». Если кто-то говорит непререкаемым тоном, значит, не потерпит возражений. Потому что «непререкаемый» значит «не допускающий никаких возражений, споров». Другое дело - непререкаемый авторитет, с ним невозможно не согласиться. И это непреложная истина.

Будем говорить и писать грамотно!

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте