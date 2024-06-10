«НепрЕложный» или «непрИложный»?

10.06.2024 | 20:00

Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Нельзя нарушать непреложные правила. Все с этим согласны. Только давайте уточним, что значит «непреложный» и как написать слово грамотно?

«НепрИложный» - ошибка. В слове нет приставки ПРИ-, как нет связи и с глаголом «прИложить».

Правильно: «непрЕложный», с приставкой ПРЕ-.

Запомнить просто, если понять, как слово образовано. В нем старославянская приставка ПРЕ-, которая равна по значению русской ПЕРЕ-. То есть «непреложный» - такой, который нельзя буквально ПЕРЕложить, иначе - пересмотреть, изменить, оспорить. Непреложный закон обязателен для всех, как и непреложное правило.

Не будем на этот счет прЕрЕкаться. Это еще один трудный глагол. В нем тоже старославянская приставка ПРЕ- со значением ПЕРЕ-. По-русски «пререкаться» - перечить, то есть возражать.

И в корне Е проверим словом «речь». Если кто-то говорит непререкаемым тоном, значит, не потерпит возражений. Потому что «непререкаемый» значит «не допускающий никаких возражений, споров». Другое дело - непререкаемый авторитет, с ним невозможно не согласиться. И это непреложная истина.

Будем говорить и писать грамотно!