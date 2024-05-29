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Ликбез

Почему вирусы и бактерии так называются?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Человек - венец творения, а ему вечно угрожает опасность от всякой мелочи: то вирусы атакуют, то бактерии, то бациллы. Почему они так называются - интересный вопрос.

Все эти мельчайшие, не видимые невооруженным глазом враги стали известны благодаря изобретению микроскопа. Из сложения греческих слов micros («маленький») и skopeo («смотрю») родилось название оптического прибора, который позволил увидеть существ, названых впоследствии микробами – от сокращенных micros («маленький») и bios («жизнь»).

Потом исследователи внимательно разглядели их и обнаружили, что внешне все различаются. Одни, похожие на маленькие палочки, получили греческое название «бактерия», что в переводе и значит «палочка».

Полезные бактерии стали использовать во благо, а болезнетворные стали именовать тоже палочками, но уже по-латыни - бациллами.

А «вирус» в переводе с греческого - просто «яд». Такие микрочастицы настолько меньше прочих известных, что не в каждый микроскоп их видно. Однако наука развивается стремительно и с каждой новой опасностью обязательно справится.

Будем понимать, что нас окружает, и говорить грамотно.

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