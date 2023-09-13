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Ликбез

Что значит «метать бисер перед свиньями»?

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Старший преподаватель кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПИ имени В. Г. Белинского ПГУ Наталья Куприянова рассказывает, как правильно говорить и писать на родном языке.

Не надо, говорят, метать бисер перед свиньями. Что это значит?

Метать значит «бросать», бисер - это мелкие стеклянные шарики. Зачем их бросать свиньям? Этот вопрос уместен, если понимать выражение буквально, но используется оно иносказательно.

Стала крылатой преобразованная в народном языке цитата из Евангелия, из Нагорной

проповеди Иисуса Христа: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас».

Жемчуг в просторечии превратился в бисер, но сохранил значение чего-то важного, ценного, под свиньями так и понимаются люди непосвященные и недостойные. А слова Христа о религиозных святынях прибрели более широкий смысл.

Не метать бисер перед свиньями советуют иронично, предостерегают: не стоит тратить время на разговоры с теми, кто неспособен, не может или не хочет понять что-то важное и оценить по достоинству.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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