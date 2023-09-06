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Ликбез

ПрИходящие или прЕходящие трудности?

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Утешают: это приходящие трудности. Или правильно «преходящие»? «Пре-» или «при-» стоит в начале слова и что оно означает?

Правописание приставок «пре-/при-» определятся несложным правилом. «При-» пишут, если хотят обозначить приближение, присоединение, близость или неполноту действия («чуть-чуть, слегка»).

«Пре-», наоборот, имеет значение «очень». Ее можно заменить приставкой «пере-».

Однако слова, начинающиеся с «пре-/при-», многим непонятны, отсюда и ошибки. В этом случае смотреть нужно на стоящие рядом - они уточнят значения.

Так, поезд прИбывает, то есть прИближается к станции, - пишется «при-». А кто-то прЕбывает в неизвестности, как будто ПЕРЕживает неизвестность, находясь в ней, - здесь пишется «пре-».

Так же объясняется различие между словами «приходящий» и «преходящий». Радости и трудности прЕходящи: «пре-» указывает, что эти состояния изменчивы, ПЕРЕходят от одного к другому.

Все меняется в мире, все преходяще. Неизменна только любовь к родному языку. Будем говорить и писать грамотно.

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