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Ликбез

«Не вытанцовывается» - когда так говорят?

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«Как дела?» - «Ничего не вытанцовывается». Что имеют в виду, когда так отвечают?

В толковом словаре русского языка «вытанцовываться» - глагол разговорный, означает «удаваться, получаться». Не вытанцовывается - значит, не выходит, не идет так, как надо; дело вытанцовывается - все складывается удачно, получается.

Словари указывают в качестве источника повесть Н. В. Гоголя «Заколдованное место». Там описывается, как старый сторож на бахче однажды, подвыпив, пустился в пляс. Но хотел разгуляться - не поднимаются ноги, да и только. «Вишь, дьявольское место! Вишь, сатанинское наваждение!» Пробовал несколько раз - не получается, «не вытанцовывается, да и полно».

Выразительное слово так понравилось читателям, что быстро вошло в обиход и закрепилось в языке именно в переносном значении. Возможно, Гоголь использовал подслушанное народное словечко.

Будем говорить грамотно и выразительно.

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