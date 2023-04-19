19.04.2023 | 10:00

В сказке говорится: грустит красна девица в светелке. Что такое светелка и почему так называется?

Старик из сказки А. С. Пушкина о золотой рыбке пошел к своей землянке, «а землянки нет уж и следа, перед ним изба со светелкой».

Светелкой (она же светлица) в старину называли небольшую светлую - откуда и слово - комнату. Обычно она находилась в верхней части дома. Светлица чаще была именно девичьей комнатой. Этнографический словарь уточняет, что она предназначалась для женских работ.

Но еще раньше в языке появилось слово «горница». Сначала оно обозначало чистую комнату в крестьянской избе, потом - лучшую комнату в доме.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.