Что означает слово «целовальник»?

10.03.2023 | 20:00

В классике, в том числе и в произведениях школьной программы, встречается смешное слово «целовальник». Что оно означает?

Целовальник - это не приспособление для автоматической раздачи поцелуев. Это человек, но не тот, который любит целовать всех подряд.

Слово появилось на Руси в конце XV века и было зафиксировано в «Судебнике» Ивана III. Целовальником в то время называли выборное должностное лицо, которое занималось сбором подати, пошлин и некоторыми другими судебно-полицейскими делами.

А родилось название «целовальник» действительно от глагола «целовать». Когда он вступал в должность, то давал присягу перед богом и людьми честно выполнять свои обязанности и в знак твердости обязательств целовал крест.

В XIX веке должность исчезла, целовальников сменили государственные служащие: таможенные и налоговые инспекторы, полицейские и судебные приставы.

Так язык играет словами и значениями. Будем говорить грамотно.