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Ликбез

«Мясомолочный» или «мясо-молочный»?

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В СМИ сообщают, что в стране хорошо развивается мясо-молочная промышленность. Как грамотно написать: «мясомолочная» или «мясо-молочная» - слитно или через дефис?

«Мясо-молочный» пишется через дефис, а «кисломолочный» - слитно.

Рассмотрим фрагмент правила, определяющего правописание сложных прилагательных, то есть таких, в которых два корня и более.

Дефис нужен, если прилагательное образовано от слов, обозначающих равноправные понятия. Для проверки между ними можно вставить союз И. Например: сок из яблок И винограда - яблочно-виноградный; словарь, содержащий русские И китайские слова - русско-китайский. А отрасль сельскохозяйственной промышленности, ведающей производством мяса И молока, - мясо-молочная. Все пишется через дефис.

Другое дело, когда между частями союз вставить невозможно или прилагательное появилось от словосочетания, где одно слово подчиняется по смыслу другому.

Будем говорить и писать грамотно.

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