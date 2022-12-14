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Ликбез

Чем известен Владимир Иванович Даль?

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Кто такой Владимир Иванович Даль? Чем он известен?

Прошел 221 год со дня рождения выдающегося деятеля русской культуры Владимира Ивановича Даля. Самое значительное его творение, плод многолетней работы - «Толковый словарь живого великорусского языка», который увидел свет в 1861 году и с тех пор многократно переиздавался.

Даль в одиночку собрал, обработал и разъяснил более 200 000 слов и выражений русского языка, в том числе малоизвестных областных.

Не менее значим его сборник «Пословицы русского народа». Там их более 30 000. Этот научный подвиг был оценен при жизни Даля - его избрали почетным членом Российской академии наук.

С самого известного портрета Даля кисти Василия Перова на зрителя смотрит благородное иконописное лицо с высоким лбом, ясными и мудрыми глазами.

Откроем словарь Даля - увидим сокровища русской истории и культуры.

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