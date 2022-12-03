03.12.2022 | 10:00

Учителя советуют во время написания сочинения использовать клише. А что такое клише?

Французское слово «клише» употребляется в русском в двух значениях. В прямом смысле клише - это печатная форма, позволяющая воспроизвести рисунок, иллюстрацию в печати. В переносном, неодобрительном - это ходячая, избитая фраза, шаблонное выражение, избитая мысль. И это подтверждают словари.

Такая же история с рядом других заимствованных слов. Немецкое «шаблон» значит «образец, по которому изготавливаются изделия, одинаковые по форме». Еще одно немецкое слово, «штамп» означает «орудие для теснения, чеканки». И тоже в переносном - «избитая фраза или мысль».

Однако в последние годы слово «клише» используется все чаще скорее в положительном значении - «образец». Тот самый, которому удобно следовать, чтобы грамотно построить высказывание, например написать сочинение.

Мир отражается в словах. Будем говорить и писать грамотно!