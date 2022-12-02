Что означает слово «терминальный»?

02.12.2022 | 20:00

Нередко можно услышать слово «терминальный». Интересно, что оно означает?

Напишем грамотно - «терминальный». С «терминалом» и «термином» связь есть. Все они восходят к латинскому terminus, слово означало в древности «межевой столб, границу».

И это значение («некий предел, граница») легло в основу значений всех родственных слов, проникших во многие языки. Например, оказавшись во французском, оно приобрело значение «конечная станция», и от него родился во французском же глагол со значением «оканчивать, кончать, ограничивать».

И «термин» - не простое слово, а научное, значение которого точно называет явление, а значит, строго определяет, ограничивает понятие.

Слово «терминальный», которое буквально значит «заключительный, конечный, пограничный», само используется как термин во многих сферах. Например, в медицине: терминальная стадия болезни - пограничное состояние между жизнью и смертью.

В биологии «терминальный» тоже «пограничный, концевой» - например, терминальная группа в молекуле.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно!