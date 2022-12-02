Ликбез

Что означает слово «терминальный»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Нередко можно услышать слово «терминальный». Интересно, что оно означает?

Напишем грамотно - «терминальный». С «терминалом» и «термином» связь есть. Все они восходят к латинскому terminus, слово означало в древности «межевой столб, границу».

И это значение («некий предел, граница») легло в основу значений всех родственных слов, проникших во многие языки. Например, оказавшись во французском, оно приобрело значение «конечная станция», и от него родился во французском же глагол со значением «оканчивать, кончать, ограничивать».

И «термин» - не простое слово, а научное, значение которого точно называет явление, а значит, строго определяет, ограничивает понятие.

Слово «терминальный», которое буквально значит «заключительный, конечный, пограничный», само используется как термин во многих сферах. Например, в медицине: терминальная стадия болезни - пограничное состояние между жизнью и смертью.

В биологии «терминальный» тоже «пограничный, концевой» - например, терминальная группа в молекуле.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно!

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Что такое антреприза?
  • «Иже с ними» - что это значит?
  • Кругозор повышают или расширяют?
  •  
  • Кануло в Лету или в лето?
  • «Ковычки» или «кавычки»?
  • ПрИбывшие или прибЫвшие?
  •  
  • «В городе Пенза» или «в городе Пензе»?
  • Что значит «дискредитировать»?
  • Что такое фортуна?
  •  
  • Что такое импортозамещение?

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте