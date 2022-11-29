Кануло в Лету или в лето?

29.11.2022 | 10:00

Вздыхают: все это кануло в лето. Или в Лету? Как правильно и что это означает?

К названию жаркого времени года, которое называется «лето», устойчивый оборот отношения не имеет. В нем «Лета» - слово из древнегреческой мифологии.

Это имя собственное, название реки. Древние греки верили, что в Подземном царстве, где обитают мертвые, есть река. Перебираясь в мир иной, переходя через Лету, души забывают обо всем, что было с ними в земной жизни.

Слово женского рода и склоняется по законам русской грамматики. Кануло в Лету - значит, ушло, забылось, исчезло из памяти. Вот откуда русское выражение «как в воду канул» (бесследно исчез). А уже если канул в Лету, то пропал навсегда.

Будем говорить грамотно и выразительно.