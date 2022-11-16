«Решить проблему» или «разрешить проблему»?

16.11.2022 | 10:00

Эту проблему, говорят, нужно срочно разрешить. Или проблемы решают? Как выразиться грамотно?

Давно известным русскому латинским словом «проблема» называют сложный вопрос. Одни толковые словари определяют, что это такой вопрос, который требует разрешения, другие - решения.

Что такое «решить»? После размышления, обдумывания прийти к какому-нибудь выводу, понять, какие действия необходимы. А многозначный глагол «разрешить» означает не только «позволить кому-нибудь что-то сделать».

То есть словари подтверждают: глаголы «решить» и «разрешить» в одном значении синонимичны, вполне взаимозаменяемы. Можно проблему/вопрос как решить, так и разрешить. «Решение проблемы», «разрешение проблемы» - оба варианта сочетаний грамотны.

Однако в речи часто возникает другая ошибка, когда слово «проблема» заменяют «ситуацией» и понимают при этом, что «сложная ситуация». Будем внимательны: сочетание «решить/разрешить ситуацию» ошибочно.

Мир отражается в словах. Будем говорить грамотно.