«К дню рождения» или «ко дню рождения»?

21.10.2022 | 10:00

Спрашиваем близких: что приготовили мне к дню рождения? Или вернее «ко дню рождения»? Какой предлог в этом случае выбрать - «к» или «ко»?

Предлоги позволяют существительным встроиться в предложение. В современном русском языке множество предлогов оканчивается на согласный или состоит из одного согласного звука/буквы: «без», «от», «к», «в», «с» и другие, и у многих есть варианты с гласной: «безо», «ото», «во», «ко», «со».

Сравним, например: «с братом»/«со мной», «в деле»/«во многих делах», «к тебе»/«ко мне». Форма «ко» употребляется обычно в значении приуроченности к какому-нибудь событию: приготовили подарок ко дню рождения, концерт ко Дню учителя, написали сочинение ко Дню Победы.

Без такого значения обычно используется предлог «к» без гласной: к дню рождения отношусь равнодушно, к дню знаний - уважительно. Однако это правило носит все же рекомендательный характер.

Будем говорить грамотно.