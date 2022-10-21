Ликбез

«К дню рождения» или «ко дню рождения»?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Спрашиваем близких: что приготовили мне к дню рождения? Или вернее «ко дню рождения»? Какой предлог в этом случае выбрать - «к» или «ко»?

Предлоги позволяют существительным встроиться в предложение. В современном русском языке множество предлогов оканчивается на согласный или состоит из одного согласного звука/буквы: «без», «от», «к», «в», «с» и другие, и у многих есть варианты с гласной: «безо», «ото», «во», «ко», «со».

Сравним, например: «с братом»/«со мной», «в деле»/«во многих делах», «к тебе»/«ко мне». Форма «ко» употребляется обычно в значении приуроченности к какому-нибудь событию: приготовили подарок ко дню рождения, концерт ко Дню учителя, написали сочинение ко Дню Победы.

Без такого значения обычно используется предлог «к» без гласной: к дню рождения отношусь равнодушно, к дню знаний - уважительно. Однако это правило носит все же рекомендательный характер.

Будем говорить грамотно.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте