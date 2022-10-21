Берестяные грамоты - что это?

21.10.2022 | 20:00

Временами говорят о берестяных грамотах. Что это такое и как грамотно написать слово?

Пишется с одной буквой Н, перед ней - Я: берестЯНая грамота. Слово обозначает письмо, послание, записку. Писали такие, точнее, царапали, специальным орудием с заостренным концом - писалом. На Руси до изобретения бумаги писали на бересте, то есть на коре березы.

Оказывается, в те далекие времена читать и писать умели не только ученые люди и священники, но и старосты, ключники, купцы, воины, женщины и дети. Поэтому берестяные грамоты имеют большую культурную, научную и историческую ценность: они подтверждают факт, что уже в XI веке грамотность на Руси была широко распространена.

Будем и мы, храня традиции, говорить и писать грамотно.