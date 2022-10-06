Ехать зайцем - это как?

06.10.2022 | 20:00

Не успели купить билет на поезд, автобус, придется ехать зайцем. Что это значит и причем здесь заяц?

«Заяц» здесь понимается как «человек у которого нет билета». Такая ассоциация возникла еще в середине XIX века. Зайцем тогда называли любого, кто ловко проскочил, прошмыгнул мимо контролера без билета в театр или на концерт.

А в конце XIX - начале XX века выражение «ехать зайцем», то есть именно в транспорте без билета, уже использовалось писателями, но еще нуждалось в пояснении. Так, в рассказе А. П. Чехова читаем: «Сердце у меня сжимается, я тоже еду зайцем».

Сегодня каждый знает, что заяц в транспорте - это безбилетный пассажир, мелкий нарушитель общественного порядка.

Будем говорить грамотно и выразительно.