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«Два сапога пара» - что имеют в виду?

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Говорят о некоторых: два сапога пара. Что имеют в виду?

Пара - два одинаковых или похожих предмета, которые используются вместе и составляют одно целое: пара перчаток, пара туфель, пара сапог. Парой называют и людей, которые друг другу подходят, - супружеская или влюбленная пара.

О людях же, наоборот, другу другу не подходящих, скажут напрямую: он (она) ей (ему) не пара. А можно выразиться иносказательно, используя устойчивые обороты из словаря Даля середины XIX века «пара - кулик да гагара», «парочка - свинья да ярочка».

Пословица «два сапога пара» тоже понимается не буквально. Имеются в виду люди со сходными качествами характера, причем отрицательными. Говоря о каких-то субъектах, что они два сапога пара, не одобряют их одинаковые недостатки.

У Даля встречается более категоричный вариант «два дурака пара». В XX веке родились новые варианты, продолжающие пословицу: «два сапога пара, и оба левые», или «...и оба на одну ногу».

Будем говорить грамотно и выразительно.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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