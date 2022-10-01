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Правильно «гУру» или «гурУ»? И кто это?

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Если нужен совет, говорят, обратитесь к Ивану Ивановичу, он в этом деле настоящий гурУ. Или гУру? Кто это такой и как правильно поставить ударение в слове?

Самые новые словари приводят два равноправных правильных варианта ударения - и «гУру», и «гурУ». А вышедшие лет 20 назад - только «гурУ», потому что ударение на последний слог соответствует произношению слова в языке, из которого оно пришло. Это санскрит - древний индийский литературный язык. Так же оно звучит и в современном индийском хинди - guroo.

На санскрите «гуру» значит «достойный, великий», а также «важный, утвердившийся в жизни и непоколебимый». Не случайно в индуизме и буддизме гуру называют духовного наставника, учителя, человека с большим нравственным авторитетом. Он передает священные знания, направляет в поиске истины и бога.

Слово было заимствовано многими языками, в том числе и русским, и приобрело новое значение. Сегодня гуру - не только духовный наставник, но и знаток своего дела, компетентный специалист, профессионал высокого класса, мастер.

Будем говорить грамотно.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

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