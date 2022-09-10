Ликбез

ПриблИженные или приближЕнные?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Профессор говорит студенту: «Ваши знания о материале весьма приближенные». ПриблИженные или приближЕнные - где ударение?

Ударение различит значение созвучных слов, которые образованы от глагола «приблизить».

Если речь о действии, выбирают вариант «приблИженный» (с ударением на И на корне): книга, приблИженная к глазам, или перевод, приблИженый к оригиналу, или приблИженный стараниями успех.

Если речь не о действии, а о людях и качествах, то ударение - за корнем, на Е. Того, например, кто пользуется доверием высокопоставленного лица, близок к нему, называют приближЕнным.

Есть и прилагательное «приближЕнный», тоже с Е. Значит оно «приблизительный, не совсем точный»: приближЕнные расчеты, приближЕнные данные. Двойки ставят тем студентам, у кого знания о материале весьма приблизительные - приближЕнные.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Откуда взялось слово «мошенник»?
  • СлИвовый или сливОвый?
  • Что такое алтын?
  •  
  • Что значит выражение «пойти на попятную»?
  • ТрОдиция или трАдиция? И что это?
  • БрЯцать или бряцАть?
  •  
  • Двух-ярусный или двухъярусный?
  • (Авто)(мото)(вело)гонка - как написать?
  • «Набить оскомину» - о чем так говорят и почему?
  •  
  • Кто такой консерватор?

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте