10.09.2022 | 10:00

Профессор говорит студенту: «Ваши знания о материале весьма приближенные». ПриблИженные или приближЕнные - где ударение?

Ударение различит значение созвучных слов, которые образованы от глагола «приблизить».

Если речь о действии, выбирают вариант «приблИженный» (с ударением на И на корне): книга, приблИженная к глазам, или перевод, приблИженый к оригиналу, или приблИженный стараниями успех.

Если речь не о действии, а о людях и качествах, то ударение - за корнем, на Е. Того, например, кто пользуется доверием высокопоставленного лица, близок к нему, называют приближЕнным.

Есть и прилагательное «приближЕнный», тоже с Е. Значит оно «приблизительный, не совсем точный»: приближЕнные расчеты, приближЕнные данные. Двойки ставят тем студентам, у кого знания о материале весьма приблизительные - приближЕнные.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.