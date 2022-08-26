ЧинИт или чИнит препятствия?

26.08.2022 | 20:00

Кто-то жалуется на коллегу: он мне чИнит препятствия! Может, правильно «чинИт»? Где ударение?

В современном русском языке есть два глагола «чинить» с разными значениями. У них только в форме настоящего времени ударение совпадает: чинЮ.

Если слово употребляют в смысле «исправлять, делать вновь пригодным», то в настоящем времени ударение всегда будет на первом слоге, на корне: ботинки, часы чИнят, мастер чИнит телефон. Здесь невозможно ошибиться.

Второй глагол используют, когда подразумевают «делать, устраивать, совершать». Он постепенно устаревает и фигурирует, как правило, в официальной речи (чинить суд, чинить расправу и так далее). Ударение в формах настоящего времени этого глагола - только за корнем: чинИм, чинИшь, чинИт.

Будем следовать нормам ударения, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.