ЧинИт или чИнит препятствия?

Кто-то жалуется на коллегу: он мне чИнит препятствия! Может, правильно «чинИт»? Где ударение?
В современном русском языке есть два глагола «чинить» с разными значениями. У них только в форме настоящего времени ударение совпадает: чинЮ.
Если слово употребляют в смысле «исправлять, делать вновь пригодным», то в настоящем времени ударение всегда будет на первом слоге, на корне: ботинки, часы чИнят, мастер чИнит телефон. Здесь невозможно ошибиться.
Второй глагол используют, когда подразумевают «делать, устраивать, совершать». Он постепенно устаревает и фигурирует, как правило, в официальной речи (чинить суд, чинить расправу и так далее). Ударение в формах настоящего времени этого глагола - только за корнем: чинИм, чинИшь, чинИт.
Будем следовать нормам ударения, чтобы выражать мысль точно и говорить грамотно.
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Ресурсники чИнят ямы на дорогах,а кто им чинИт препятствие делать сразу качественно?