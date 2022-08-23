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Ликбез

Чем помидоры отличаются от томатов?

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Лето, на грядках зреют помидоры. А чем помидоры отличаются от томатов?

Томат и помидор друг от друга ничем не отличаются. Это знакомые всем овощи, однолетние растения семейства пасленовых, плоды которых созревают в климате средней полосы в конце лета.

Общеупотребительное слово «помидор» - «томат» на языке ученых, а происхождение названий разное.

Томат и его имя прибыли в Европу из Америки в эпоху Великих географических открытий. Мексиканские индейцы называли овощ «томатль» и употребляли его в пищу.

Европейцы отнеслись к новшеству с подозрением: плоды растений казались им ядовитыми, хотя и очень красивыми. Их даже разводили как комнатные растения.

В Италии им дали свое название - «помодоро». В XIX веке это слово через французский язык добралось до русского и стало существительным мужского рода. Оно склоняется по законам русской грамматики: много томатОВ, помидорОВ - окончание «-ов».

Будем помнить об этом, чтобы говорить грамотно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Придурки,помидор это свежий овощ,томат после термо обработки(в собственном соку,томатная паста)учитесь,несут.

Гость||

Неучи

Дмитрий Н. Мотовилов||

От томатов бывает стоматит. А помидоры лечат от рака.

Гость||

Томаты - название растения, т.е сам куст. Помидор - плод томата. Дебилы пезоинформовские.

Дмитрий Н. Мотовилов||

Паста из кустов - самое оно!

Гость||

Паста из помидоров, из плодов томата, поэтому томатная. Не благодари, неуч высоковозрастный.

Имя: Гость
Комментарий:

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