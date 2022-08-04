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Где ударение в слове «кинза»?

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Интересно, как правильно назвать известную приправу, растение, траву - кИнза или кинзА? Где ударение?

Правильно с ударением на второй слог - кинзА. Причем во всех падежах: кинзОй, о кинзЕ и так далее. Это слово, которое называет ароматную траву, пришло в русский с Кавказа, вероятнее всего из грузинского.

Ни одна трапеза в Грузии не обходится без кинзы, а шаровидные плоды этого растения, которые мы тоже добавляем как приправу к блюдам, мы обычно называем латинским словом «кориандр».

Современная наука подтвердила множество полезных свойств и кинзы, и кориандра. В старину кориандр привозили из стран Средиземноморья, но не всем в России он пришелся по вкусу. Как его только ни называли за своеобразный запах - и вонючим зельем, и клоповником. Потом освоили эту духовитую траву, и названия зазвучали нейтрально. В старых словарях, например у Даля, найдется ее забытое название «кишнец», это приспособленное к русскому турецкое слово. Или забавное «коляндра» - так изменилось в русском латинское «кориандр».

История культур отражается в языке. Будем говорить грамотно.

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