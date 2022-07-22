22.07.2022 | 20:00

Мешают развитию общества, тормозят его что? Тормоза. Или тормозы? Где у слова с таким значением правильное ударение?

Любое устройство, которое может двигаться, хорошо бы суметь вовремя остановить. Нужен тормоз. В давние времена так называли простейшее приспособление, которое бы препятствовало движению повозки.

На востоке тюркские народы пользовались словом turmaz (подклад под колеса арбы). А в древней Греции tormos - отверстие, в которое можно было вставить клин или гвоздь, который бы удержал от движения колесо.

В русском у слова «тормоз» появилось, кроме прямого значения, еще и переносное. И различать их помогают окончания множественного числа и ударение.

Есть тормозы и есть тормоза. «Кондуктор, нажми на тормоза» - в этом случае имеется в виду механическое устройство, которое снижает скорость.

«Тормозы» говорят, если речь о неких препятствиях, помехах на пути в широком смысле.

Тормоза в автомобиле необходимы, тормозы в развитии - вряд ли.

Будем выражать мысль точно и говорить грамотно.