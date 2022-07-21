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«Гала концерт» или «гала-концерт»?

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Уже привыкли, что если намечается праздник, будет галА-концерт. Или гАла-концерт? Где ударение в слове и как написать его грамотно: слитно, раздельно или через дефис?

В слове - две части, пишутся они через дефис.

Что такое концерт, все хорошо знают: выступление музыкантов, артистов, мастеров разговорного жанра. Слово в русском языке живет давно, с начала XVIII века, а родилось в итальянском от латинского concertare. Любопытно, что в древности оно означало «спор, состязание», потом - «соглашение» и, наконец, «пение вместе, хором».

А первая часть пришла из французского языка в конце XX века (gala - «праздник»). Как все французские слова, она произносится с ударением на последний слог. Не случайно в день больших торжеств устраивают галА-концерт.

Внимание: слово «концерт», которое уже приспособилось к русской грамматике, склоняется, а «гала» - новейшее заимствование - нет.

Будем говорить и писать грамотно.

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