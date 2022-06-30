Что такое мандраж?

30.06.2022 | 20:00

Экзамены, не выспался, не доучил - и вот: мандраж. Что это такое?

Ни в одном из известных толковых словарей XIX и XX веков этого слова не найти. Оно вошло в обиход лет 40-50 назад. Зато словари русского жаргона объясняют, что мандраж - это испуг, ужас, сильное волнение, озабоченность.

Одни лингвисты считают, что оно родом из уголовного жаргона, другие - из спортивного, третьи - из молодежного.

С уверенностью можно сказать, что оно знакомо любому нашему современнику, говорящему по-русски: «мандраж напал перед экзаменами», «мандраж берет».

И новый глагол появился в просторечии - «мандражировать», то есть так волноваться, что трясет от страха. А того, кто всегда бьется в страхе перед испытанием, неодобрительно называют новым словом «мандражер». И неудивительно, ведь это не совсем трус, то есть буквально «тот, кто трясется». Впрочем, в древнерусском трусом называли не человека, а землетрясение, бурю и смятение.

Изменчивый мир отражается в словах. Будем говорить грамотно и выразительно.