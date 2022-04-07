«Вкрации», «в крадце» или «вкратце»?

07.04.2022 | 20:00

Просят: расскажи вкратце. А если написать, то как: «вкратце» или «в крадце»? А может, «вкрации»?

Слово входит в двадцатку самых распространенных ошибок письменной речи.

Вкратце - значит, коротко, кратко, поэтому слово пишется с буквой Т, а не Д, и слитно, как все наречия такого типа. Когда-то в старину предлог сросся с именем прилагательным в краткой форме, которое застыло в предложном падеже, например «полный» - «вполне». «Краткий» - «вкратце» - тоже слитно, перед Ц стоит Т.

Будем следовать нормам орфографии. Проверить грамотность можно во время Тотального диктанта в субботу, 9 апреля. Регистрация - на сайте totaldict.ru/penza.