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«Вкрации», «в крадце» или «вкратце»?

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Просят: расскажи вкратце. А если написать, то как: «вкратце» или «в крадце»? А может, «вкрации»?

Слово входит в двадцатку самых распространенных ошибок письменной речи.

Вкратце - значит, коротко, кратко, поэтому слово пишется с буквой Т, а не Д, и слитно, как все наречия такого типа. Когда-то в старину предлог сросся с именем прилагательным в краткой форме, которое застыло в предложном падеже, например «полный» - «вполне». «Краткий» - «вкратце» - тоже слитно, перед Ц стоит Т.

Будем следовать нормам орфографии. Проверить грамотность можно во время Тотального диктанта в субботу, 9 апреля. Регистрация - на сайте totaldict.ru/penza.

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