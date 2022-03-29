Что такое комикс?

29.03.2022 | 10:00

Дети да и некоторые взрослые любят комиксы. А что это такое?

Комикс - небольшая книжка с картинками, серия рисунков с подписями.

Первые комиксы появились в Соединенных Штатах Америки в конце XIX века. Их печатали в газетах для развлечения публики, они были веселыми и смешными. И это отразилось в названии. Английское comic, что значит «смешной», восходит в древнегреческому и хорошо нам знакомому слову «комедия».

В середине XX века комикс стал одним из самых популярных жанров массовой культуры, причем необязательно комическим. Иногда и классические литературные произведения сокращенно и упрощенно передают языком рисунка.

Правда, если читать только комиксы, не станешь грамотным. Жизнь, литература и норма языка гораздо сложнее. Проверим, насколько мы грамотны, присоединимся к акции «Тотальный диктант» 9 апреля! Подробности на сайте totaldict.ru/penza.