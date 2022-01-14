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Что означает выражение «бить баклуши»?

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За работу, хватит бить баклуши! Почему так говорят? Что за баклуши?

Бездельничать - вот что значит бить баклуши. В старину на Руси почти вся посуда была деревянной, а баклуша - это чурка, заготовка для нее. Мастера вытачивали ложки-плошки, а своим помощникам, обычно детям и подросткам, поручали то, что не требовало особого умения.

Баклушничать - раскалывать полено на чурки; не работа, а пустяк. Эта версия происхождения оборота традиционна и более популярна. Но есть другие.

Современные филологи обнаружили, что в некоторых говорах у слова «баклуша» существуют иные значения, зафиксированные в словарях. Например, баклуша - небольшое озерцо, или вымоина, или лужа. Когда мороз покрывает льдом лужи, дети принимаются за дело, камнем или ногой бьют лед, чтобы тот треснул - тоже бьют баклуши. Увлекательное занятие, но совершенно бесполезное, вот взрослые и призывают: хватит бить баклуши.

История народа отражается в языке, будем говорить грамотно.

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