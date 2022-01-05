За дело прИнялся, принЯлся или принялсЯ?

05.01.2022 | 09:30

С утра поднялся и за дело принЯлся. Или прИнялся? А может, принялсЯ?

Ударение в русском языке подвижно, обязательно сверьтесь со словарем: толковым, произношения и ударений или грамматическим. Если говорить о себе, ошибка невозможна - «примУсь». В других случаях лучше смотреть, есть ли у глагола «-ся» в конце.

Если нет, ударение почти всегда падает на приставку: в форме будущего времени - «прИмет, прИмут, прИмите, прИмешь», прошедшего - «прИнял, прИняло, прИняли». Только у глагола женского рода ударение станет на последний слог - «принялА».

Если у глагола есть «-ся», то ударение на приставку «при-» падает только в форме будущего времени: «прИмемся за дело», «прИмется рассказывать», «прИмутся за работу». В прошедшем же приставка никогда не бывает ударной, и, таким образом, «прИнялся» - ошибка. Согласно норме, ударение должно падать на последний слог.

Будем соблюдать нормы ударения и говорить грамотно.