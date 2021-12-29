Катаклизм - как пишется и что означает слово?

29.12.2021 | 20:00

Жизнь непредсказуема, то и дело катаклизмы. Как правильно написать и что это такое?

Греческие слова «катаклизм» и «катастрофа» известны в русском языке еще с XIX века, пережив пик популярности в разное время: «катастрофа» - в начале XX века, а «катаклизм» - только в конце.

Сближает эти слова начальная часть «ката-» - пишется по-русски через две А, в переводе с греческого значит «вниз, прочь».

Вторая часть в слове «катастрофа» означает поворот, буквально - резкое падение. В «катаклизме» вторая часть - от греческого «клюзо», восходящего к глаголу «клиза», то есть «промываю, чищу». Древние греки называли так наводнение, потоп, а современные европейцы - последствия любого страшного события.

Будем говорить и писать грамотно.