Катаклизм - как пишется и что означает слово?

Жизнь непредсказуема, то и дело катаклизмы. Как правильно написать и что это такое?
Греческие слова «катаклизм» и «катастрофа» известны в русском языке еще с XIX века, пережив пик популярности в разное время: «катастрофа» - в начале XX века, а «катаклизм» - только в конце.
Сближает эти слова начальная часть «ката-» - пишется по-русски через две А, в переводе с греческого значит «вниз, прочь».
Вторая часть в слове «катастрофа» означает поворот, буквально - резкое падение. В «катаклизме» вторая часть - от греческого «клюзо», восходящего к глаголу «клиза», то есть «промываю, чищу». Древние греки называли так наводнение, потоп, а современные европейцы - последствия любого страшного события.
Будем говорить и писать грамотно.
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Котоклизм - вот так правильно! Клизма для котов!