Ликбез

Что означает слово «лифтинг»?

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«Лифтинг» - популярное слово. А что оно означает?

Женщины сразу вспоминают о косметологии, мужчины - о тяжелой атлетике. Но абсолютно все, даже маленькие дети, слышат в этом слове знакомое «лифт». Это не случайно: и «лифт», и «лифтинг» восходят к английскому глаголу to lift - «поднимать».

«Лифтинг» пришел в русский язык недавно, на рубеже XX-XXI веков, и живет исключительно в косметологии. В буквальном переводе «лифтинг» - «поднятие», а русском разговорном - скорее, «подтяжка». Кожу на лице подтягивают, будто поднимают, и это должно привести к внешнему омоложению.

Есть еще «пауэрлифтинг» - переведем слово по частям: power («сила, мощь») + lifting («поднятие»). У кого сила больше, кто поднимет самую большую тяжесть - это выясняют на соответствующих соревнованиях.

Понимать слова - значит, ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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Гость||

Лифтинг это как петтинг только лифтинг.

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