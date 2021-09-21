ПропОганда или пропАганда - как правильно?

Выборы в Госдуму. Кандидаты от разных партий на вполне законных основаниях занимаются агитацией и пропагандой. А как пишется - «пропАганда» или «пропОганда», и что это означает?
Агитация - от лат. agitare («приводить в движение, побуждать»). А сегодня понимается, как деятельность, направленная на то, чтобы убедить людей в чем-либо. А пропАганда - от лат. propagare («рассаживать», «распространять»). Впервые слово в этом значении было использовано Ватиканом в начале XVII века для названия организации - Congregatio de Propaganda Fide. Целью ее было распространение католической веры.
В наши дни пропаганда - это вообще распространение знаний, идей среди широких народных масс.
История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.
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