Ликбез

ПропОганда или пропАганда - как правильно?

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Выборы в Госдуму. Кандидаты от разных партий на вполне законных основаниях занимаются агитацией и пропагандой. А как пишется - «пропАганда» или «пропОганда», и что это означает?

Агитация - от лат. agitare («приводить в движение, побуждать»). А сегодня понимается, как деятельность, направленная на то, чтобы убедить людей в чем-либо. А пропАганда - от лат. propagare («рассаживать», «распространять»). Впервые слово в этом значении было использовано Ватиканом в начале XVII века для названия организации - Congregatio de Propaganda Fide. Целью ее было распространение католической веры.

В наши дни пропаганда - это вообще распространение знаний, идей среди широких народных масс.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.

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Гость||

Пропаганда - российская секси группа...

Гость||

Дырявый Иван-конь - это элемент западной пропаганды.направленный на уничтожение культурного кода наших детей и порочащий достижения народа СССР и России в лице героя Советского союза Ю.А.Гагарина,смотрящего на задницу лошади...

Гость||

Гость писал(a):

Дырявый Иван-конь - это элемент западной пропаганды.направленный на уничтожение культурного кода наших детей и порочащий достижения народа СССР и России в лице героя Советского союза Ю.А.Гагарина,смотрящего на задницу лошади...
Очередной высер шизофреника на форуме.

Гость||

Гость писал(a):

Дырявый Иван-конь - это элемент западной пропаганды.направленный на уничтожение культурного кода наших детей и порочащий достижения народа СССР и России в лице героя Советского союза Ю.А.Гагарина,смотрящего на задницу лошади...

Очередной высер шизофреника на форуме.

ВЫСЕР - это Ваше имя и интеллект...

Гость||

В арбеково или арбекове ???

Гость||

В стране БЕДА! Вирус бескультурия страшнее других вирусов,от него никто не умирает,но выкашивает целые поколения.Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство. Этому масса исторических примеров.

Отсутствие морали приводит к деградации общества,культура убивается на глазах(дырявая лошадь с лицом Героя Советского союза Ю.А.Гагарина).

Это современная война в СМИ и культуре для расчеловечивания и разделения людей.

А запрос на духовность и нравственность в обществе есть.

Гость||

Люди!!! Что сейчас происходит в нашей любимой стране? Стоит человеку заступиться за национального героя,художника или артиста с традиционными ценностями как со злобным воем на него набрсывается чаще гомосексуальная тусовка,часто страдающая наркотической или алкокольной зависимостью. Стараютя оскорбить и опорочить(высер,шизофрения и прочие хамства).

Доколе это будет происходить в нашей любимой стране ?Конституция для кого-то не закон?

Гость||

Пропаганда-пропасть...

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