ПропОганда или пропАганда - как правильно?

21.09.2021 | 09:30

Выборы в Госдуму. Кандидаты от разных партий на вполне законных основаниях занимаются агитацией и пропагандой. А как пишется - «пропАганда» или «пропОганда», и что это означает?

Агитация - от лат. agitare («приводить в движение, побуждать»). А сегодня понимается, как деятельность, направленная на то, чтобы убедить людей в чем-либо. А пропАганда - от лат. propagare («рассаживать», «распространять»). Впервые слово в этом значении было использовано Ватиканом в начале XVII века для названия организации - Congregatio de Propaganda Fide. Целью ее было распространение католической веры.

В наши дни пропаганда - это вообще распространение знаний, идей среди широких народных масс.

История слов поможет ориентироваться в мире и говорить грамотно.