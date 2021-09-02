Что такое абсурд?

02.09.2021 | 20:00

Слушаем, читаем, не понимаем, восклицаем возмущенно: что за абсурд! Действительно, что это такое - абсурд?

Абсурд - это бессмыслица, нелепость, глупость. Все это - синонимы слова, которое известно всем европейским языкам. А родилось оно в латыни. Латинское absurdum произошло от прилагательного surdum, первое, буквальное значение которого - «глухой, неслышный». Оно сохранилось в современных словах. Так, сурдоперевод необходим для людей с дефектами слуха. В наши дни помогает им с детства сурдопедагогика. А в музыкальных инструментах есть сурдина, или сурдинка - приспособление, которое предназначено, чтобы уменьшить силу звука, приглушить его.

Второе значение слова «абсурд» - «неясный, бессмысленный», возникло из буквального absurdum - «от глухого». Вероятно, вначале римляне имели в виду те смешные недоразумения, которые возникают в разговоре, когда собеседники недослышивают друг друга. Впрочем, вполне возможно, что это значение появилось не в древнем Риме, а в латинском языке средневековых ученых.

Мир отражается в словах, будем говорить грамотно.