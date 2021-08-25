ПросвЯщение или просвЕщение? Как написать?

25.08.2021 | 09:30

Как правильно написать: просвЯщение или просвЕщение? «Е», «и» или «я» в корне слова?

Правило, которое помогает написать слово «просвещение» грамотно, изучают в школе, в 5-м классе. Безударные гласные в корне, как известно, проверяются ударением в родственных словах. Ученье - свет. Именно свет знаний несет просвещение. Поэтому в корне слова напишем «е».

Совсем иное дело - созвучное слово «посвящение», в нем корень «свят». Гласная в безударном положении звучит так же, но пишем «я» - «свЯто», «свЯщенный», «свЯтыня» и «посвЯщение».

Одно дело - осветить комнату - зажечь свет, другое - совершить в комнате обряд для придания святости - освятить комнату.

В общем, все просто - проверяй и пиши. Нужно всего лишь быть внимательным и ответственным, чтобы говорить и писать грамотно.