ПросвЯщение или просвЕщение? Как написать?

Как правильно написать: просвЯщение или просвЕщение? «Е», «и» или «я» в корне слова?
Правило, которое помогает написать слово «просвещение» грамотно, изучают в школе, в 5-м классе. Безударные гласные в корне, как известно, проверяются ударением в родственных словах. Ученье - свет. Именно свет знаний несет просвещение. Поэтому в корне слова напишем «е».
Совсем иное дело - созвучное слово «посвящение», в нем корень «свят». Гласная в безударном положении звучит так же, но пишем «я» - «свЯто», «свЯщенный», «свЯтыня» и «посвЯщение».
Одно дело - осветить комнату - зажечь свет, другое - совершить в комнате обряд для придания святости - освятить комнату.
В общем, все просто - проверяй и пиши. Нужно всего лишь быть внимательным и ответственным, чтобы говорить и писать грамотно.
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Не 6адо писать.
Надо в храмики ходить. Там. Бородачи все расскажут.