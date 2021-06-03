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В своем амплуа - это как?

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Говорят о ком-то - он в своем амплуа. А что это значит?

Амплуа связано с театром, но не только. Даже по звучанию понятно, что это иноязычное слово, к тому же в русском не склоняется. Действительно, слово «амплуа» пришло к нам из французского: employ - «применение».

Когда-то в пьесах действующие лица распределялись строго по типажам. Публика с легкостью должна была узнать, кто благородный герой, а кто злодей, кто наивная простушка или простак, кто комик, а кому доверено от лица автора давать моральную оценку событий. Театральные труппы набирали с таким расчетом, чтобы каждый актер нашел себе применение в соответствии со своим типом роли. Конечно, при этом учитывались и внешность, и темперамент.

Так и появилось первое значение слова «амплуа» - специализация актера на исполнение ролей, сходных по своему типу.

Сегодня слово используется и за пределами театра - в переносном значении: традиционная роль, которую человек исполняет в жизни. Круг его обычных интересов тоже можно назвать амплуа.

Понимать значение слов - значит, говорить грамотно.

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