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Ликбез

Взаимное или совместное сотрудничество - как лучше сказать?

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Вы не задумывались, как правильно выразиться: «взаимное сотрудничество» или «совместное»?

«Сотрудничество» - прекрасное слово, вызывающее только положительные ассоциации. И смысл его прозрачен: складывается из значения корня «-труд-» и приставки «со-» (что значит «вместе»). Если это понимать, несложно избежать очень распространенных ошибок. Все они связаны с употреблением лишних слов.

Сотрудничать значит «заниматься каким-нибудь делом совместно с кем-либо». Поэтому говорить «мы сотрудничаем друг с другом» - ошибка: «друг с другом» - лишние слова. И «вместе сотрудничать» - тоже ошибка. Сотрудничество - совместный труд в любой сфере.

Может, тогда правильно «взаимное сотрудничество»? Нет, тоже ошибка. Взаимный - это «обоюдный, общий для обеих сторон», а сотрудничество и так подразумевает общую для всех участников деятельность.

Будем внимательны к словам, чтобы выражать мысли точно и говорить грамотно.

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Гость||

Интересно! Даже и не задумываешься когда просто слышишь в разговоре. Полезная рубрика, которая выгодно отличает утренний эфир на 11 канале от других передач.

Имя: Гость
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